Chelsea remporte la Premier League Summer Series, Christopher Nkunku à nouveau buteur

La nouvelle recrue de Chelsea continue de réaliser une préparation optimale avec sa nouvelle équipe. Déjà buteur face à Brighton et Wrexham, Christopher Nkunku a en effet récidivé avec les Blues contre Fulham ce dimanche soir. L’ailier français a inscrit le but du break juste avant la pause (40e) alors que Tiago Silva avait ouvert le score peu après la fin du premier quart d’heure de cette rencontre amicale (20e).

La suite après cette publicité

Grâce à Christopher Nkunku et à cette dernière victoire, Chelsea, avec un bilan de deux victoires et une défaite, remporte donc la première édition de la Premier League Summer Series en terminant en tête du groupe devant Aston Villa, Newcastle et Brighton notamment. Lors de leur prochain match amical, les Blues affronteront le Borussia Dortmund le jeudi 3 aout prochain.

À lire

Monaco tout proche de s’offrir Tosin Adarabioyo