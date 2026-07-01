Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’énorme demi-volée d’Ismaïla Sarr

Par Maxime Barbaud
1 min.
David Møller Wolfe (Norvège) et Ismaïla Sarr (Sénégal) @Maxppp
Belgique 2-2 Sénégal
winamax
1 12.5 N 1.04 2 19.0 bonus 100€

Le Sénégal prend le large dans ce 16e de finale. Après l’ouverture du score signée Habib Diarra, Ismaïla Sarr a doublé la mise dès le retour des vestiaires et met son équipe sur de très bons rails.

La suite après cette publicité

Le but est en plus de cela magnifique puisqu’il est parvenu à contrôler un long ballon de la poitrine avant d’ajuster Courtois d’une demi-volée surpuissante, le tout en pleine course.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Sénégal
Ismaïla Sarr

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Sénégal Flag Sénégal
Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier