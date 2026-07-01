Coupe du Monde 2026 : l’énorme demi-volée d’Ismaïla Sarr

Le Sénégal prend le large dans ce 16e de finale. Après l’ouverture du score signée Habib Diarra, Ismaïla Sarr a doublé la mise dès le retour des vestiaires et met son équipe sur de très bons rails.

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Ismaïla Sarr est lancé en profondeur et conclut d’une demi-volée chirurgicale ⚽️

Le Sénégal fait le break et mène 2-0 face à la Belgique.



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Le but est en plus de cela magnifique puisqu’il est parvenu à contrôler un long ballon de la poitrine avant d’ajuster Courtois d’une demi-volée surpuissante, le tout en pleine course.