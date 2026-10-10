PL : Arsenal renverse Leeds et revient à hauteur de Manchester City

En ouverture de la 6e journée de Premier League, Arsenal, deuxième au coup d’envoi, accueillait Leeds à l’Emirates Stadium avec l’obligation de l’emporter pour rester au contact de Manchester City, qui défiera Liverpool ce dimanche. Organisés en 4-2-3-1 avec Havertz sur le front de l’attaque, les Gunners peinaient en début de rencontre. Malgré une frappe d’Havertz (21e), le club londonien était bousculé et logiquement accroché à la pause. Au retour des vestiaires, Arsenal se réveillait et Ödegaard tentait sa chance mais Trafford bloquait (51e).

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Dans la foulée, les hommes de Daniel Farke répondaient et trouvaient même la faille. Après un travail de Gudmundsson sur la gauche, Justin arrivait lancé et trompait Raya (0-1, 55e). Surpris, Arsenal ne tardait pas à réagir puisque Calafiori égalisait dans la foulée (1-1, 62e). Relancés, les locaux prenaient même l’avantage huit minutes plus tard grâce à Guimaraes (2-1, 70e) pour s’offrir une victoire poussive mais précieuse. Au classement, Arsenal revient à hauteur de Manchester City avec 15 unités. Leeds est 5e.