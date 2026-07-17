Équipe de France : Brice Samba forfait contre l’Angleterre

Brice Samba ne disputera pas son premier match en Coupe du Monde. Promu deuxième gardien des Bleus au mois de mars après la rétrogradation de Lucas Chevalier, le portier rennais va manquer la rencontre des Bleus face à l’Angleterre ce samedi pour la troisième place en Coupe du Monde.

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Il avait ressenti une douleur au mollet lors de la séance d’entraînement de mercredi, avant de quitter la pelouse au bout de seulement quelques minutes. Selon L’Equipe, son forfait est acté pour la rencontre. D’après les derniers échos, Mike Maignan devrait garder sa place malgré le large turnover prévu par Deschamps. Robin Risser ne devrait donc pas non plus connaître ses débuts dans la compétition.