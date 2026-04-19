Monaco : la frustration est totale pour Kehrer et Faes après l’échec contre Auxerre

Au micro de Ligue 1+, Wout Faes l’avait mauvaise après la première période complètement ratée face à Auxerre (2-2). «On débute très mal, la première période est vraiment très faible. On sait qu’ils vont jouer les contres comme la semaine passée. Si on ne met pas la base, on se fait punir. Il fallait une réaction. On l’a fait en seconde période, malheureusement, on ne marque que deux buts. La faute ne revient qu’à nous-mêmes, car si on débute le match comme ça… ce n’est pas assez. Les dix premières minutes, c’était bien, et après, on ne gagne plus de duel. Eux, ils jouent bien le coup. On doit mieux gérer, être mieux collectivement. Même si la première période était mauvaise, on a bien réagi. C’est facile de lâcher, là on a eu une belle réaction. Il reste quatre matches, quatre finales. Les mots de l’entraîneur ? Pour moi, il n’y a pas de problème tactique, c’est le mental, c’est l’état d’esprit. Si on met les bases, on peut gagner ce match plus facilement. C’est difficile de mettre le doigt sur ce problème»

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Même son de cloche pour Thilo Kehrer. «Il y a un mélange entre frustration de ce qu’on a montré en première, mais aussi de la bonne énergie, de la mentalité qui nous a permis de revenir dans le match et de repartir avec le nul. De la frustration sur le match ou surtout la première période ? Je dirai plus sur la première, c’est positif comment on est revenu. On aurait aimé gagner, mais revenir deux buts ce n’est pas facile. Ce qu’on veut, c’est montrer cette énergie de la deuxième mi-temps sur tout le match», a-t-il déclaré. Désormais, c’est Toulouse qui attend de croiser le fer avec Monaco la semaine prochaine.