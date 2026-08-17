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Toulouse : Thomas Jørgensen va signer pour 4 ans

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Thomas Jørgensen @Maxppp

Toulouse va bien enrôler Thomas Jørgensen (20 ans). Après un accord trouvé entre le Téfécé et Viborg autour d’un transfert estimé à 9 millions d’euros, le club danois a autorisé le milieu à rejoindre le sud de la France pour passer sa visite médicale. Selon nos informations, l’international U21 danois va signer un contrat de quatre ans avec les Violets, jusqu’en 2030.

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Jørgensen va passer ses examens médicaux dans la soirée de ce lundi, puis ce mardi, avant de parachever son contrat. Le TFC tient donc son nouveau renfort dans l’entrejeu tant recherché, avec une opération qui devrait devenir la plus importante vente de l’histoire de Viborg.

Pub. le - MAJ le
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