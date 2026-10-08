Le Real Madrid révèle un malaise avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé peut-il réussir dans le club de ses rêves ? Lui qui a toujours clamé son désir de porter un jour la tunique merengue, le Bondynois est-il en train de tout gâcher ? La question mérite d’être posée après tout le ramdam médiatique dont il fait l’objet. Dans les faits, on pourrait se contenter de lire les statistiques personnelles bluffantes du capitaine de l’équipe de France à Madrid (94 buts, 14 passes décisives en 111 matchs). Mais depuis plusieurs mois, la réaction des médias espagnols, et surtout madrilènes, démontre que cela ne suffit pas.

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La saison dernière, Mbappé a fini meilleur buteur de Liga (25 buts), de la Ligue des Champions (15 buts) et de la Coupe du Monde 2026 (10 buts). Pourtant, au moment où le Français lançait une campagne médiatique XXL pour le Ballon d’Or, on a très rapidement senti que le « madridismo » rechignait à soutenir corps et âme le numéro 10 merengue dans sa quête. La faute à un comportement jugé inapproprié en plus de deux saisons passées sans remporter le moindre trophée majeur. L’affaire est loin d’être réglée puisque le « Kyks » a de nouveau fait parler de lui sans jouer. Mercredi, la célèbre émission espagnole El Chiringuito assurait que le buteur madrilène avait fait un nouvel aller-retour à Paris dans la journée de mardi et que José Mourinho l’avait recadré après la publication de sa vidéo à vélo sur ses réseaux sociaux. Un fait qui a été perçu comme une provocation envers le Special One.

Madrid ne comprend pas

Dans la capitale espagnole, des voix s’élèvent toujours pour défendre Mbappé. « Mbappé ne trompe personne : dès son arrivée, tout le monde savait que ce n’était pas un joueur qui venait pour défendre. Il n’a pas été recruté pour ça, même si cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas le faire. Bien sûr qu’il doit le faire et ses entraîneurs doivent l’exiger. Le gros problème de Mbappé, c’est d’avoir côtoyé Vinicius au Real Madrid », a déclaré la journaliste Monica Marchante au micro de la radio Cadena COPE.

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Cependant, L’Équipe a dévoilé le ressenti qui existe au sein de la Casa Blanca sur Mbappé. « Après plus de deux ans, on a l’impression qu’il n’a toujours pas compris comment fonctionnaient le Real et son environnement, et le comportement qu’il fallait adopter. Il est très mal conseillé et, en termes d’image, ça dessert tout le monde, lui comme le club », a confié une source interne à la Casa Blanca au quotidien. Un énième tacle à destination du Français qui démontre bien que Mbappé va devoir faire beaucoup plus qu’empiler les buts pour devenir l’idole merengue qu’il rêve d’être.