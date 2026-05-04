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Liga : Neal Maupay permet à Séville de sortir de la zone rouge

Par Valentin Feuillette
1 min.
Neal Maupay à Séville @Maxppp
Séville 1-0 Real Sociedad

Au Ramón Sánchez Pizjuán, le Séville FC a décroché une victoire précieuse face à la Real Sociedad lors de cette 34e journée de Liga. Dans une première période fermée et équilibrée, les deux équipes ont eu du mal à se créer de véritables occasions, se neutralisant dans l’entrejeu. Séville s’est montré légèrement plus entreprenant, mais sans parvenir à concrétiser, et les deux formations sont rentrées aux vestiaires sur un score nul.

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Au retour des vestiaires, les Andalous ont fait la différence grâce à Alexis Sánchez, buteur à la 50e minute, profitant d’un moment de flottement dans la défense basque sur une passe de Maupay. Par la suite, les hommes de Luis García ont su gérer leur avantage avec sérieux face à une Real Sociedad en manque d’efficacité offensive. Ce succès (1-0) permet à Séville de prendre trois points importants dans la lutte pour le maintien, revenant à hauteur de ses concurrents directs et relançant totalement sa fin de saison. Ils occupent aujourd’hui la 17e place, premier non rélégable.

Pub. le - MAJ le
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