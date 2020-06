La FIFA oblige la Ligue 1 à mettre son mercato en pause !

Ayant décidé de mettre fin à la Ligue 1 suite à la pandémie de coronavirus qui a frappé la planète, le football français a lancé son mercato au début du mois de juin, le 8 précisément. Un mercato national permettant aux clubs de démarrer les emplettes et ainsi remodeler leurs effectifs. Cependant, les clubs tricolores vont connaître un coup d'arrêt d'un mois selon les dernières informations de L'Equipe. En effet les règles émanant de la FIFA en ce qui concerne le mercato limite à 12 semaines maximum les transferts au sein des différentes fédérations qui lui sont affiliées. La Fédération Française de Football ne faisant pas exception, elle doit se plier à la règle.

Après trois semaines de mercato, le football français va donc devoir s'adapter et mettre son mercato sur pause pour ne pas être en décalage complet avec les autres championnats. En effet, le mercato ayant déjà bien débuté dans l'hexagone et n'ayant pas ouvert dans les autres pays il va falloir s'adapter. Compréhensive, la FIFA a autorisé la LFP de couper en deux son mercato sans pour autant accorder de temps supplémentaire aux formations françaises. Ce qui signifie que le 9 juillet à 23h59, le mercato français va fermer ses portes. Ainsi, les clubs auront 9 jours pour officialiser des transferts internationaux et les homologuer. À compter de minuit le 10 juillet, il ne sera pas plus possible d'ajouter de nouveaux éléments dans les effectifs français avant le 10 août.

Cette date n'est pas anecdotique. En effet, en reprenant le mercato à partir du 10 août, les équipes françaises auront encore 8 semaines pour terminer leurs emplettes à l'international. Mieux, la Ligue 1 pourrait ainsi clôturer son mercato le 5 octobre, soit en même temps que les autres championnats européens. Une façon de bien se coordonner avec ses voisins. Si un mois de pause est ainsi obligatoire, cela n'empêchera pas les équipes de travailler au recrutement ni même de signer des joueurs. Ils ne pourront cependant pas être alignés en match officiel avant le 10 août. Rien de très handicapant, mis à part pour l'AS Saint-Étienne qui dispute la finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain qui prend part à la finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Mais aussi l'Olympique Lyonnais qui jouera la finale de la Coupe de la Ligue et son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus. Si les contrats sont signés avant le 9 juillet, ces trois clubs pourront compter sur leurs recrues. Sinon il faudra attendre le 10 août.