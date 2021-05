Ligue des Champions : la réaction de Thomas Tuchel après la qualification en finale

La suite après cette publicité

Il n'y a pas que les joueurs qui peuvent entrer dans l'histoire du football. Finaliste de la Ligue des Champions 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va une nouvelle fois vivre une finale de C1 sur un banc de touche, mais cette fois-ci avec Chelsea ! Après avoir éliminé le Real Madrid (1-1, 2-0) en demi-finales, les Blues vont défier Manchester City le 29 mai pour le dernier match avant le sacre. Et face aux Merengues, l'équipe londonienne a fait le boulot ce mercredi avec un match retour maîtrisé.

Présent au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final, Thomas Tuchel a donc fait part de ses sentiments, tout en félicitant son équipe : «la deuxième mi-temps, on a été très forts. En première, on a un peu souffert parce que le Real Madrid a eu beaucoup de possession, ils ont changé plusieurs postes. C'était difficile de gagner le ballon activement mais quand on l'a récupéré, c'était une grosse occasion derrière. En seconde, on a été très forts, on a beaucoup créé d'occasions nettes. Mais c'était difficile de marquer et pour ça, je félicite l'équipe parce qu'on n'a jamais perdu la concentration et la fin était exceptionnelle. La mentalité en deuxième période, c'était un plaisir de l'observer.»

«C'est un cadeau de travailler dans le foot pour moi»

Une finale de C1, l'Allemand a forcément le sourire. Surtout quand il travaille dans une équipe qui lui plaît. «Ce n'est pas contre le PSG ou pour montrer quelque chose. C'est un cadeau de travailler dans le foot pour moi, de travailler chaque jour et d'avoir des gars qui poussent, qui ont confiance en moi, et qui me donnent la possibilité d'entraîner des équipes comme Chelsea ou Paris. On a besoin d'une équipe très forte, comme ici, pour arriver en finale», a enchaîné l'ancien coach des champions de France, qui n'a pas voulu rentrer dans une comparaison avec son ancien club.

«C'est toujours différent parce que la culture est différente pour entraîner dans une équipe. Ici, j'ai trouvé un club très fort, très focus sur la gagne. Il y a une grosse mentalité à l'entraînement aussi et il y a beaucoup de soutien depuis le premier jour. Et la Premier League, c'est extraordinaire parce que ça ne donne pas la possibilité de récupérer. C'est un plaisir d'être entraîneur ici.» Quatrième de Premier League, finaliste de C1 et de la FA Cup : la première saison de Thomas Tuchel à Chelsea est déjà très belle, mais celle-ci pourrait l'être encore plus dans quelques jours.