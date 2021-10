Kylian Mbappé juge le mercato du PSG

Après avoir recruté Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, Nasser Al-Khelaïfi avait envoyé une petite pique à Kylian Mbappé en lui indiquant que le Paris Saint-Germain avait, comme l’attaquant avait demandé, réalisé un mercato XXL. Si cela n’a visiblement pas effacé les envies d’ailleurs du numéro 7, ce dernier a concédé que le recrutement estival de son club avait été énorme.

« Déjà, il faut souligner que c'est un super recrutement. On a comblé pas mal de manques. On a une équipe très compétitive, prête à combattre pour tous les trophées. Après, sur août-septembre, on avait des joueurs revenus tard, arrivés blessés. Plein de microproblèmes ont fait qu'on ne pouvait pas être tous en forme au bon moment », a-t-il déclaré à L’Equipe.