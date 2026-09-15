Ballon d’Or : Hansi Flick fait campagne pour Lamine Yamal

« Et pourquoi pas ? C’est notre joueur, et nous soutenons nos joueurs. Ça a toujours été comme ça. Je soutiens les joueurs qui ont confiance en eux, et en ce moment, nous jouons bien. Ce sont nos joueurs et je vois ce qu’ils apportent chaque jour à l’entraînement. Bien sûr, je peux les soutenir sans problème », a avoué Hansi Flick face à la presse quand on lui a demandé si le Barça mène une campagne de soutien à Lamine Yamal pour le Ballon d’Or. Sur le même sujet, il a confié : « bien sûr, il n’est pas facile de répondre à cette question, car je ne peux parler qu’au nom de Lamine, pas de Mbappé. Je pense que Lamine est sincère et qu’il a confiance en lui. Il montre à quel point il est bon, il est exceptionnel. J’aurais peut-être préféré que les choses soient différentes, mais il le dit. Il dit vouloir remporter le Ballon d’Or. C’est très important pour lui. Il le ressent, et nous devons l’accepter. Je le soutiendrai. »

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L’Allemand a ajouté : « c’est un jeune joueur. Il est sincère et sûr de lui, et j’apprécie cela. Il le montre aussi sur le terrain. Nous voulons tous qu’il continue à jouer comme il le fait, et cela découle de sa confiance en lui. C’est Lamine, et je vais le soutenir car c’est incroyable d’avoir un joueur comme lui. Si vous pensez qu’il mérite le Ballon d’Or, je pense qu’il le mérite aussi. C’est un joueur exceptionnel. Je sais qu’il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau, et il faut le prendre en compte. Mais je serai content quand ce sera fini (rires). » Enfin, il a aussi évoqué l’évolution de son ailier, de plus en plus décisif et déjà auteur de 7 buts et 2 assists en 6 matches cette saison. « Je ne vais pas dire que ce n’est pas facile. Il a énormément de talent, mais il est aussi en pleine forme en ce moment. Il sait qu’il peut marquer, et ça se voit en match. Il se crée de plus en plus d’occasions. Sa confiance devant le but est spectaculaire. Il est dans une forme fantastique, il joue à un très haut niveau. Je le dis toujours : quand on le voit à l’entraînement, on sait ce qui va se passer en match. Et j’apprécie vraiment ce que je vois à l’entraînement en ce moment. » Le joueur de 19 ans appréciera ces jolis mots.