Un enfant a été prénommé Griezmann Mbappé au Chili

À l’Hôpital de Copiapo, au nord du Chili on a pour tradition de communiquer chaque année le nom du premier enfant né. Cette année surprise puisque le premier nouveau-né de 2022 est un certain Griezmann Mbappé Chambi Pacaje. «Nous saluons chaleureusement Griezmann Mbappé, le premier bébé à naitre à l'hôpital de Copiapó en 2022. Un gros câlin pour lui et sa mère Teodora pour l'arrivée de ce fils, qui est né ce samedi 1er janvier à 21h09, pesant 3,064kg et mesurant 50 cm», tweetait la maternité chilienne.

Un nom atypique donné par les parents en l'hommage des deux internationaux français . Le média chilien T13 qui s'est renseigné sur cette naissance a indiqué que les parents de cet enfant sont deux Boliviens vivant au Chili et qu'ils sont tous les deux fans de football. Chacun ayant sa préférence pour composer le prénom, le père a choisi le nom d'Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético Madrid, alors que la mère elle a préféré donner le nom de l'avant-centre du PSG Kylian Mbappé à son enfant.