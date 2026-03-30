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Chelsea : l’appel du pied osé d’Enzo Fernández au Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Enzo Fernandez lors de sa célébration sur l'égalisation contre le PSG @Maxppp

Les rumeurs autour d’un possible départ d’Enzo Fernández de Chelsea cet été, où il occupe actuellement le poste de vice-capitaine derrière Reece James, ne cessent d’alimenter les spéculations à Londres. Le milieu de terrain argentin semble lui-même entretenir une part de mystère autour de son avenir. Dans une récente interview accordée à Avirales sur YouTube, l’ancien joueur de River Plate n’a pas caché son attrait pour l’Espagne, évoquant avec enthousiasme la ville de Madrid et laissant entrevoir qu’un séjour dans la capitale espagnole pourrait lui convenir parfaitement.

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« J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, ça me rappelle Buenos Aires. Je vivrais à Madrid. Un joueur peut vivre où il veut. Je me débrouille en anglais, mais ce serait mieux en espagnol », a-t-il déclaré, laissant entendre que la capitale espagnole lui conviendrait parfaitement. Interrogé sur un éventuel retour au River Plate, il a également confirmé son intention de revenir en Argentine, mais dans de bonnes conditions : « je reviendrai au River, mais pas pour prendre ma retraite, je veux revenir en pleine forme ». Voilà qui est clair.

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