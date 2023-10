Une légende d’Arsenal compare William Saliba à une Rolls-Royce

La suite après cette publicité

Victorieux face à Manchester City dimanche dernier (1-0), Arsenal a pris une option en vue de la course au titre. Membre important de ce succès capital, William Saliba a réalisé une performance stratosphérique en rendant Erling Haaland inoffensif. En Angleterre, les médias d’outre-Manche se sont montrés dithyrambiques à l’égard du défenseur français de 22 ans. Adulé des supporters, les anciens joueurs des Gunners apprécient énormément les performances du joueur formé à l’ASSE.

Interrogé sur son cas, David O’Leary, défenseur central irlandais et légende du club avec qui il est apparu à 722 reprises entre 1975 et 1993, l’a adoubé dans une interview accordée au Telegraph : «Il est rapide, calme, lit bien le jeu. Il est bon dans les airs et il est fort. C’est une Rolls-Royce. Je pense que nous avons un joueur qui peut être très, très spécial. Il y a un bon duo avec Gabriel mais, pour moi, c’est la Rolls-Royce qui nous a manqué au moment le plus important de l’année dernière. Il peut faire de notre mieux s’il continue comme il est. Arsenal a généralement toujours eu d’excellentes défenses – regardez des gens comme Tony Adams et Sol Campbell, de grands joueurs, et Saliba le sera pour son époque.»