Les raisons du retour très intéressé de Tony Parker à l’OL

Les scènes lunaires se multiplient en ce moment à l’Olympique Lyonnais. Englué dans une crise sportive sans précédent, le club rhodanien nous a encore offert un spectacle inattendu juste avant le coup d’envoi du match entre les Gones et le FC Metz. Présent sur la pelouse du Groupama Stadium, Tony Parker a carrément annoncé son retour à l’OL au micro de Prime Video… alors que John Textor n’était même pas au stade !

«Textor veut que je revienne, il m’a demandé de réintégrer le board de l’OL, de Eagle, ce serait un retour intéressant, j’ai envie d’aider. L’ASVEL et l’OL, c’est une famille. John Textor m’a demandé de s’assoir à sa place aujourd’hui. Je parle avec Tolisso, Lacazette et tous ceux que je connais. Ils travaillent beaucoup et ne vont pas lâcher ». À l’issue de cette déclaration, Parker est allé s’asseoir à la place de Textor en tribune.

Un retour… pour le business

Une scène surréaliste puisque l’ancien basketteur et actuel président de l’ASVEL n’est officiellement pas dans l’organigramme de l’OL. Mais pourquoi un tel revirement de situation ? Pour rappel, TP était un proche de Jean-Michel Aulas. L’ancien joueur des Spurs de San Antonio était même annoncé comme le successeur de JMA, avant de disparaitre des écrans radars avec l’arrivée de Textor. Selon RMC Sport, le retour de Parker à l’OL serait un mariage de raison.

En clair, Textor veut se débarrasser de certains actifs d’OL Groupe qui ne concernent pas le football et la LDLC Arena (pour laquelle l’OL a un emprunt de 145 M€, ndlr) en fait partie. Plusieurs personnes intéressées se seraient manifestées, mais la seule vraie offre serait celle de Parker, qui est associé à Alekszej Fedoricsev le fondateur de Fedcom, une société qui opère dans le secteur des céréales et des engrais et qui est bien connu en Ligue 1 pour avoir été durant de longues années le sponsor maillot principal de l’AS Monaco. Malgré les gros doutes évoqués dans Le Progrès par le microcosme lyonnais à l’égard du retour de TP à l’OL, la manoeuvre ne serait finalement qu’un petit cadeau de Textor en vue des négociations.