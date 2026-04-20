Lorient recrute un ancien dirigeant du PSG

En attendant de savoir qui remplacera Olivier Pantaloni en tant qu’entraîneur de Lorient, le club breton vient d’annoncer un changement dans son organigramme. Ainsi, la société propriétaire des Merlus, BKFC (Black Knight Football Club), a choisi de nommer Benoit Muller en tant que nouveau directeur général du FCL. L’ancien directeur financier du PSG (2014-2018) succède à Arnaud Tanguy, qui quittera son poste à l’issue de la saison 2025-2026.

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« Nommé par le nouveau propriétaire BKFC (Black Knight Football Club), Benoit Muller prend ses fonctions aujourd’hui en tant que directeur général du FC Lorient. Benoit Muller dispose d’une solide expérience dans le football professionnel et était précédemment directeur général adjoint du Stade Rennais. Avant de rejoindre le Stade Rennais en 2018, Benoit a exercé les fonctions de directeur financier au Paris Saint‑Germain. Cette nomination s’inscrit dans l’objectif de structurer l’organisation du club dans sa nouvelle ère de développement au sein de BKFC, pour optimiser ses performances et renforcer sa compétitivité à long terme. Avec BKFC et le président Loïc Féry, Benoit Muller aura pour mission de piloter la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse pour le FC Lorient, avec les équipes en place et le soutien des expertises du groupe. Arnaud Tanguy accompagnera Benoit Muller jusqu’en fin de saison afin de faciliter une transition. Le groupe BKFC et le FC Lorient souhaitent la bienvenue à Benoit et remercient Arnaud pour sa contribution aux succès du FC Lorient », indique le communiqué.