Paris FC : c’est déjà l’heure des premiers doutes pour Ciro Immobile

Le Paris FC a pris un fort accent italien cet hiver. Les espoirs Lucas Koleosho et Diego Coppola ont débarqué en premier, rejoints par l’expérimenté Ciro Immobile. On ne présente plus l’attaquant, l’un des meilleurs buteurs européens de la dernière décennie (207 réalisations en 340 matchs avec la Lazio notamment). Pour certains observateurs, il s’agit même du premier grand nom ramené dans la capitale depuis les arrivées conjointes de la famille Arnault et de Red Bull il y a 18 mois. L’urgence à renforcer l’effectif commençait à se faire sentir avec une zone de relégation de plus en plus proche au fil des matchs. Stéphane Gilli a fini par en faire les frais, trois semaines après la fermeture du mercato.

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La sortie d’un entraîneur qui a validé votre venue n’est jamais une très bonne nouvelle pour une nouvelle recrue. Antoine Kombouaré est arrivé, en pompier de service comme bien souvent, avec pour mission de maintenir le promu en Ligue 1. Forcément, il amène un tempérament différent, une nouvelle énergie et d’autres idées. Au détriment de certains joueurs. Coppola a réussi à s’installer dans la charnière mais pour Koleosho et Immobile, c’est plus compliqué. Le jeune ailier avait eu de bons débuts avant de rapidement devenir une solution en sortie de banc. Pour l’attaquant de 36 ans, la donne est différente. Il arrive avec un statut à assumer et doit en plus de cela retrouver du rythme après avoir vécu une première partie de saison très compliquée.

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«C’est normal qu’il ait besoin de temps»

Il s’est claqué la cuisse dès la première journée de Serie avec Bologne et n’est revenu qu’en décembre dans un rôle de remplaçant. Ce faible temps de jeu ne lui convenait pas d’où son départ vers la capitale où il a disputé la dernière demi-heure contre Lorient en Coupe de France avant d’entrer dans le onze de départ lors des trois derniers matchs dirigés par Gilli. Entre les deux nuls face à Auxerre et Toulouse, il y a eu cette lourde défaite 5-0 contre Lens qui a probablement scellé le sort du technicien. Kombouaré n’a peut-être pas apporté un vent de fraîcheur sur la Ligue 1 mais il a eu au moins le mérite de relancer un groupe en mal de résultats, quitte à mettre de grands coups de pied dans la fourmilière. Dès son premier match contre Nice, il écarte 4 joueurs, dont le capitaine Maxime Lopez.

Immobile est passé entre les gouttes une première fois et il était titulaire lors du succès contre les Aiglons avant d’être sorti à 20 minutes du terme, dans le dur physiquement. Le compteur, lui, est toujours bloqué. «C’est normal qu’il ait besoin de temps. Il n’avait pas joué pendant plus de trois mois, justifie un proche du joueur dans les colonnes du Parisien. Lui et ses coéquipiers doivent apprendre à se connaître pour mieux se comprendre dans le jeu. Il a failli faire une belle passe décisive à Ikoné qui a raté son face-à-face avec le gardien à Auxerre. Contre Nice, il était mieux aussi. Sincèrement, il est tranquille, content de vivre cette nouvelle expérience à Paris. Il a toujours marqué des buts dans sa carrière donc, forcément il a faim de buts. Mais il ne doute pas, il continue à travailler fort à l’entraînement».

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Kombouaré : «il doit travailler avec le groupe pour défendre»

Les difficultés se sont même confirmées pour l’avant-centre. Contre l’OL, il s’est assis sur le banc, Kombouaré lui préférant un joueur de fixation comme Jean-Philippe Krasso. Et ça a fonctionné avec une victoire échappée de justesse (1-1). Certes, l’international ivoirien est en manque de confiance devant le but, mais il possède cette capacité à jouer dos au but, à conserver les ballons pour permettre à son équipe de remonter le bloc. C’est tout ce que demande le coach des Parisiens, quitte à devoir se priver de son joueur star. «Ce n’est pas facile pour lui, reconnaissait le Kanak sur les ondes de RMC il y a dix jours. On est en train de reconstruire une équipe solide, d’avoir un plan de jeu. Il doit travailler avec le groupe pour défendre. Sur mon premier match, on a joué avec trois attaquants, Ikoné, Simons et lui avec Kebbal en soutien. Je lui demande d’abord d’être capable de caler les ballons». Pour un joueur de surface comme lui, cette consigne est forcément plus compliquée.

«Ce n’est pas quelqu’un à qui, dès la récupération, on va demander de faire des appels, poursuivait Kombouaré. En jouant en soutien avec Lees-Melou, Munetsi, Kebbal, il y a de la vitesse sur les côtés avec Ikoné et Simons. Si on arrive à remonter le bloc, on pourra amener des centres et lui être à la réception de ces centres.» Il ne se fait pas de soucis non plus pour lui, même si la donne a forcément changé depuis son arrivée. «Dans la surface de réparation, c’est vraiment un grand buteur. Je le vois à l’entraînement tous les jours. Mais aujourd’hui, c’est vrai qu’on doit d’abord être solide défensivement, remonter les ballons et le bloc pour avoir du monde dans la surface. On aura des situations où il marquera des buts. Parce qu’il en marque des buts à l’entraînement». Sans Kebbal blessé, il lui faudra déjà commencer par retrouver le onze de départ contre Strasbourg dimanche…