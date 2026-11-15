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UEFA Nations League

Belgique : le festival de Doku dans la défense de l’Italie

Par Valentin Feuillette
1 min.
Romelu Lukaku et Jérémy Doku avec la Belgique @Maxppp
Belgique 4-1 Italie

Jeremy Doku a fait parler toute sa technique pour permettre à la Belgique de prendre le large face à l’Italie. À la 26e minute, l’ailier de Manchester City a réalisé un véritable festival dans la surface adverse. Parti aux abords de la surface, il a éliminé plusieurs défenseurs italiens en profitant des hésitations de Scalvini et Bastoni avant de trouver le petit filet opposé. Une action individuelle exceptionnelle qui a laissé la défense transalpine sans réponse.

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🇧🇪 - 🇮🇹

QUEL FESTIVAL DE JEREMY DOKU, CA FAIT 3-1 POUR LA BELGIQUE !

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Un but de grande classe qui permet aux Diables Rouges de mener désormais 3-1 face à la Squadra Azzurra. Doku a fait parler sa vivacité, ses dribbles et sa capacité à éliminer dans les petits espaces pour faire chavirer le stade. Un véritable récital de l’ailier belge, qui a totalement fait exploser l’arrière-garde italienne sur cette action.

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