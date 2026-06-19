Le Real Betis pousse pour trois joueurs du Real Madrid

Le Real Betis a fait de Fran García sa priorité pour renforcer le poste de latéral gauche en vue de la saison prochaine. Les dirigeants andalous ont déjà entamé des discussions avec le Real Madrid, qui réclamerait environ 10 millions d’euros pour laisser partir son défenseur. Si le montant du transfert semble accessible, le salaire du joueur constitue encore un obstacle important pour le Betis, dont la grille salariale est nettement inférieure à celle du club madrilène, assure AS.

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Dans le même temps, le Betis s’est également renseigné sur la situation de l’attaquant merengue Gonzalo García, mais le dossier apparaît beaucoup plus complexe. Le Real Madrid exigerait plus de 35 millions d’euros pour céder son attaquant, tout en conservant une clause de rachat. Enfin, le club andalou continue de pousser pour un retour de Dani Ceballos, même si les contraintes financières restent là aussi un frein majeur à une éventuelle opération.