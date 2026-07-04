Coupe du Monde 2026, Argentine : Lionel Messi a craint le pire face au Cap-Vert

Leo Messi et l’Argentine ont eu très chaud cette nuit. Alors que cette affiche des 16es de finale face au Cap-Vert semblait être la plus déséquilibrée de ce tour, sur le papier, la réalité du terrain a offert un tout autre affrontement. Le champion du Monde a eu toutes les peines du monde à se défaire des Requins Bleus, poussé dans une folle prolongation où il a fini par s’en sortir (3-2 a.p.). Une victoire aussi logique que difficile face à un adversaire coriace, admirable d’abnégation et d’héroïsme, à défaut de briller dans le jeu.

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Évidemment, il fallait s’en remettre à un Lionel Messi record, auteur de son 20e but dans un Mondial, à nouveau seul meilleur buteur de cette édition 2026 avec un but d’avance sur Kylian Mbappé lorsqu’il a ouvert le score. Il est également impliqué sur les deux autres buts de son équipe. «On savait que ça allait être un match très dur. Ils n’avaient pas encore perdu (le Cap-Vert s’est qualifié en faisant 3 matches nuls en phase de poules, dont un 0-0 contre l’Espagne, ndlr)», a réagi la Pulga en conférence de presse, visiblement soulagée par ce dénouement.

Messi : «cette Coupe du monde spéciale»

«On pensait avoir fait le plus difficile en inscrivant le premier but, puis on pensait que ça allait venir, qu’on allait trouver notre jeu, et qu’on était tranquilles. Mais on a perdu le contrôle du ballon, on a encaissé un but derrière, on n’a pas réussi à bien nous positionner et eux ont joué avec leurs armes», poursuivait le capitaine argentin, reconnaissant la valeur du Cap-Vert dans ce 16e de finale au couteau. «Ce sont eux qui avaient le ballon et qui le géraient correctement, et nous, on n’arrivait pas à les presser», a-t-il reconnu avant de poursuivre.

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«Là ce sont des matches couperets, et personne ne te donne rien. Nous savions que ça n’allait pas être facile du tout. Et c’est ce qui caractérise cette Coupe du monde spéciale : tout est très équilibré, très compliqué, tous les matches vont être extrêmement difficiles». Pas vraiment souverain, l’Argentine dont la partie de tableau est ouverte, devra se méfier de l’Égypte de Mohamed Salah au prochain tour, tombeuse elle de l’Australie aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.) le 7 juillet prochain (18h, heure française). «L’important maintenant, c’est de se reposer, de penser à ce qui vient et d’essayer de tirer des choses positives du match».