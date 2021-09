Pablo Sarabia justifie son départ du PSG

Le Paris SG a vécu une dernière journée de mercato animée. Le club de la capitale s'est attaché les services du très prometteur Nuno Mendes (19 ans), latéral gauche portugais du Sporting CP, en prêt avec option d'achat. Pablo Sarabia (29 ans), lui, a fait le chemin inverse, rejoignant les Leões, sous la forme d'un prêt sec. Un choix qu'il a justifié ce mardi.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avec la sélection d'Espagne depuis le Kosovo, l'attaquant a expliqué sa décision de rallier Lisbonne. «J'ai pris la décision d'aller au Portugal parce que je veux jouer, je veux profiter du football. Le Sporting CP a misé sur moi pour cette saison et j'espère faire une très bonne saison là-bas. Je vais au Sporting parce que c'est la meilleure décision pour grandir et continuer à évoluer comme joueur», a-t-il lâché, relayé par Record, avant de poursuivre.

Un seul mot d'ordre

«Dans ma tête, tout est très clair : je veux jouer, c'est ce que j'aime faire le plus. Il n'y a que comme ça que j'arrive à me sentir bien avec moi-même et à donner le meilleur de moi à ma famille». Jouer, au PSG, où il était arrivé à l'été 2019 en provenance de Séville (50 matches en Ligue 1, 11 réalisations), était devenu très compliqué, comme il l'avait lui-même concédé en flash interview quelques jours avant son départ.

Kylian Mbappé resté, Lionel Messi arrivé, les places s'annonçaient très chères pour l'Ibère, qui, en 21 minutes de jeu cette saison en Ligue 1, avait réussi à trouver le chemin des filets. «Partir a été la bonne décision, parce que je veux avoir du temps de jeu et je sais qu'à Paris, ce serait pratiquement impossible», a-t-il conclu. Attendu à Lisbonne ce jeudi, Pablo Sarabia, brillant avec la Roja ces derniers mois, n'espère donc qu'une seule chose : jouer.