Le scénario fou du Clásico enflamme toute l'Espagne, Antonio Rüdiger porté en héros en Angleterre

Le Barça tombe avec «les honneurs»

Du côté de l'Espagne, les journaux font leur une sur le match de fou d'hier qui a eu lieu entre le Real Madrid et le FC Barcelone, en Supercoupe d’Espagne. Une rencontre riche en buts, qui s'est soldée par une victoire des Madrilènes (3-2) comme le rapporte Marca. «Le Real remporte le Super Clásico», titre ainsi le quotidien ibérique. Ce sont Vinicius et Benzema qui ont marqué les deux premiers buts de leur équipe, avant que Valverde n'inscrive celui de la victoire finale. C'est d'ailleurs lui qui est mis à l'honneur en couverture du journal As ce jeudi. Le journal ajoute que le «Barça a perdu la partie mais a gagné en estime de soi après un Clásico magnifique». Et visiblement en Catalogne, les quotidiens sont d'accord avec cette analyse. Le match fait bien évidemment la couverture de Mundo Deportivo. «Ils tombent avec les honneurs», explique ainsi le média pro barcelonais, qui parle aussi d'une «rencontre vibrante», qui s'est jouée sur un contre des Merengues, en prolongation.

Rüdiger taille patron

Outre-Manche, c'est une autre sacrée affiche qui se déroulait avec Tottenham contre Chelsea, en demi-finale de League Cup. Il s’agissait du match retour remporté (1-0) par les Blues qui se qualifient pour la finale, après leur succès à l'aller (2-0). «La croisière bleue pour Wembley», résume le Daily Mail, car c'est dans ce stade mythique que se jouera la finale. Pour The Daily Telegraph, il y a un homme qui mérite un honneur particulier, il s'agit d'Antonio Rüdiger. Car c'est l'Allemand qui a inscrit le seul but de la rencontre, celui de la qualification. C'est lui «le patron» affirme le média anglais. Lui dont le contrat se termine cet été, et qui est régulièrement annoncé sur le départ.

«Inter infinie»

En Italie, l'Inter affrontait la Juve, également en Supercoupe, et c'est le club lombard qui l'a emporté dans les dernières secondes de la rencontre. Une victoire à l'arrachée qui fait les gros titres de la presse transalpine. La Gazzetta dello Sport parle d'une «Inter infinie». Un trophée de plus pour les Nerazzurri qui sont toujours les champions en titre de Serie A, et qui sont toujours leaders cette saison. Ce match fait aussi les gros titres de Tuttosport qui évoque une «Super Inter». Même si, selon le journal, la Juve garde «la tête haute».