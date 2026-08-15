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Fenerbahçe : SIdiki Chérif va rejoindre Coventry

Par Santi Aouna
1 min.
Sidiki Chérif @Maxppp

Arrivé en février en Turquie dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat de 21 millions d’euros bonus compris, Sidiki Chérif va déjà quitter Fenerbahçe. Selon nos informations, l’attaquant français est tout proche de rejoindre Coventry City, qui a trouvé un accord avec le club turc pour son transfert. Le montant de l’opération s’élève à 24,5 millions d’euros.

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Un accord contractuel a également été trouvé entre Coventry et le joueur, qui doit s’engager pour les cinq prochaines saisons. L’ancien joueur du SCO Angers est attendu en Angleterre dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale et de finaliser son arrivée au sein du club anglais.

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