Espagne-France : la réaction lucide de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Les Bleus ont ajouté un nouveau trophée à leur palmarès ce dimanche en triomphant de l'Espagne en finale de la Ligue des Nations (2-1) au terme d'un match renversant venant conclure la deuxième édition de cette compétition. Interrogé au micro de M6 juste après le coup de sifflet final, Paul Pogba (28 ans) a confié qu'il était conscient que les hommes de Didier Deschamps devraient mieux faire à l'avenir, sans enlever la saveur qu'avait ce nouveau titre.

« C'est vrai qu'on a mal commencé en première mi-temps, où on s'est fait dominer par l'Espagne. On a du réagir après le but, on a du marquer rapidement après », a dans un premier temps lancé le milieu de terrain de Manchester United, avant de poursuivre. « On doit faire mieux, on le sait. Le résultat c'est la victoire. Si c'est comme ça qu'on doit gagner... pourquoi pas ! On va continuer comme ça. Bien sûr, cette victoire est importante, c'est toujours bon d'aller chercher trophées. On est jamais rassasiés, on a toujours soifs. » Les champions du monde en titr, qui succèdent au Portugal en Ligue des Nations, peuvent savourer.