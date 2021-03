L'agent d'Eduardo Camavinga évoque la Premier League pour le futur

La suite après cette publicité

L'avenir d'Eduardo Camavinga (18 ans) va bientôt s'écrire. En fin de contrat en 2022, le milieu de terrain va quitter le Stade Rennais cet été, à moins qu'il ne prolonge son contrat comme il en a déjà évoqué l'idée il y a quelques semaines. Toujours est-il qu'il ne manquera pas d'options pour le mercato. Les plus grands clubs du monde sont à ses pieds comme le Real Madrid mais son agent Jonathan Barnett a lui évoqué la Premier League comme destination possible lors d'un entretien à The Athletic. D'après lui, l'international français (3 sélections, 1 but) a l'embarras du choix et est capable de s'adapter absolument partout en Europe.

«Je m'attends à trois ou quatre très gros contrats de ma part qui battront beaucoup de records. J'espère qu'ils arriveront. Pour les plus petits clubs, je pense qu'il n'y aura pas autant de transferts que cela. Nous avons de très bons joueurs dans notre agence. Nous avons probablement le meilleur jeune joueur du monde, Camavinga. Nous avons Grealish. Nous avons Konate au RB Leipzig. Mais ensuite, j'ai plus de 100 joueurs. Camavinga ? Il peut jouer l'année prochaine en Premier League. Il est si bon. S'il le fera ou non, je ne sais pas. Son parcours a été difficile. Vous savez ce qu'il a vécu, il était réfugié puis il y a eu un incendie de sa maison. Mais son caractère est incroyablement fort. Ce n'est pas un jeune de 18 ans "normal". Jouer devant 100 000 personnes ne va pas lui faire peur. C'est un garçon adorable et je pense qu'il va être une superstar. »