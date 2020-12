PSG : Kylian Mbappé a enfin brisé la malédiction en Ligue des Champions

Enfin ! Kylian Mbappé (21 ans) a enfin mis fin à sa disette en Ligue des Champions en 2020. Muet lors de ses 9 premiers matches de l'année civile en C1, l'attaquant, qui avait inscrit son 100e but sous le maillot du PSG à Montpellier (1-3, 13e journée de Ligue 1), s'est offert un doublé face à Istanbul Basaksehir (5-1, 6e journée). Deux buts pour engranger de la confiance et terminer l'année sur une bonne note.

Il est en effet devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts dans la compétition (21 au total), à 21 ans et 355 jours, devançant de 9 mois l'ancien détenteur du record, un certain Lionel Messi. Ce nouveau fait d'armes, le champion du monde 2018, d'abord passeur décisif pour Neymar (38e), les doit à la générosité de ses partenaires. Le premier, le n° 7 le marque en transformant un penalty généreusement laissé par le Brésilien, l'habituel tireur attitré (42e).

Un nouveau record pour dissiper les doutes

Le second, Angel Di Maria, qui aurait pu opter pour une action individuelle alors que sa situation personnelle est compliquée, décide de le lui servir sur un plateau, face au but vide (62e). Les deux hommes, qui ont déjà remporté l'épreuve, savent à quel point la confiance est importante pour un attaquant et ont tenu à faire briller leur jeune partenaire, pas encore à 100%.

Ils compteront sur lui plus tard dans la compétition, évidemment, pour faire les différences qu'il sait si bien faire lorsque les matches à élimination directe arriveront. Tout n'a pas été parfait dans la soirée du jeune homme, qui a mal négocié deux très grosses situations face à Mert Günok (18e et 72e), mais l'essentiel est là, Kylian Mbappé a brisé la malédiction et le PSG verra les 8es de finale, avec un match retour à domicile.