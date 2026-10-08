Arsenal : Max Dowman reçoit trois certificats du Guinness World Records

Perçu comme l’un des plus grands espoirs du football anglais, Max Dowman est promis à un grand avenir du côté d’Arsenal. En attendant, la pépite âgée de 16 ans a reçu trois certificats officiels du Guinness World Records, ce jeudi. Le 14 mars dernier contre Everton, l’international U19 anglais (10 sélections) est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de Premier League, à seulement 16 ans et 73 jours. Entré en jeu à la 74e minute, il avait même trouvé le chemin des filets à l’Emirates Stadium.

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Three Guinness World Records titles before 17 ⚽😱 @Arsenal’s Max Dowman has been presented with three official Guinness World Records certificates following his record-breaking rise through English and European football. https://t.co/C7BiDJwNyF — Guinness World Records (@GWR) October 8, 2026

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Cette première réalisation dans le championnat anglais lui permet également de détenir le record du plus jeune joueur à marquer en Premier League. Enfin, en entrant en jeu contre le Sporting CP en 1/4 de finale de la saison passée, Dowman a inscrit son nom dans l’histoire de la Ligue des Champions, devenant le plus jeune joueur à disputer une rencontre de C1. Autant de records qui lui valent aujourd’hui une place dans le livre des records.