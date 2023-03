Le PSG a déjà une priorité pour le mercato

La suite après cette publicité

Christophe Galtier peut souffler. Le technicien tricolore peut profiter de quelques jours de repos durant la trêve internationale. Une coupure qui arrive au bon moment pour l’ancien coach de l’OGC Nice et de l’ASSE puisque le PSG a été battu dimanche par le Stade Rennais (2-0). Une défaite de plus pour le club de la capitale, qui a été éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions entre février et mars.

Pointé du doigt, il sait que son avenir à la tête de l’équipe parisienne est grandement menacé. Celui de Luis Campos aussi. Le conseiller football du PSG planche malgré tout sur le prochain marché des transferts. Outre Milan Skriniar, qui arrivera libre de l’Inter Milan, les pensionnaires du Parc des Princes veulent se renforcer à d’autres postes. Hier, le média brésilien TNT Sport évoquait la piste menant à Andreas Pereira de Fulham. Un club qui demande entre 30 et 35 millions d’euros pour son joueur.

Bernardo Silva est la priorité

Il faudra mettre beaucoup plus d’argent pour recruter Bernardo Silva (27 ans). Courtisé l’été dernier, le Portugais était resté finalement à Manchester City. Ce, malgré les approches franciliennes et catalanes, puisque le Barça était sur le coup. Cet été, l’ancien joueur de l’AS Monaco va de nouveau être attaqué par plusieurs clubs. Relevo assure qu’il est la priorité n°1 de Luis Campos. C’est le joueur que le PSG veut absolument acheter pour passer un cap cet été, après s’être raté il y a un an.

Et les pensionnaires du Parc des Princes ont leurs chances puisque le joueur veut quitter Manchester City cet été histoire de voir autre chose. L’Espagne, où le Barça craque toujours pour lui, est une destination qui l’attire. Mais les Blaugranas ont des difficultés financières et payer son transfert et son salaire sera compliqué. Mis au courant, Jorge Mendes, l’agent de Bernardo Silva, sait qu’il sera difficile de le placer en Catalogne. A Paris, ce sera visiblement plus facile. Il reste à savoir si le joueur sous contrat jusqu’en 2025 est prêt à revenir en L1.