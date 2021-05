Manchester City : Pep Guardiola encense Sergio Agüero

La suite après cette publicité

Dimanche face à Everton, Sergio Agüero disputera son dernier match en Premier League sous les couleurs de Manchester City. Arrivé en 2011 à Manchester City, l'attaquant argentin aura marqué de son empreinte son passage à City par ses nombreux buts. Présent en conférence de presse avant la réception d'Everton à l'Etihad Stadium, Pep Guardiola a rendu un vibrant hommage à son joueur qui quittera les Citizens libre de tout contrat.

« Tout d'abord, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il était incroyablement gentil, drôle et humble. Il est la légende qu'il est, d'Argentine et dans ce pays, il est si difficile de marquer des buts pendant de nombreuses années. Je ne peux pas imaginer combien de buts il aurait marqués de plus. S'il était capable d'être plus en forme. Il était incroyablement aimé du staff technique, c'est une personne très gentille et la qualité du joueur, je ne peux rien ajouter aux chiffres, ses performances quand il était en forme étaient incroyables. Demain, les 10 000 fans veulent lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour le club. Titres, buts, performances, » a ainsi commenté le manager espagnol. Un vibrant hommage qui devrait faire plaisir au principal protagoniste.