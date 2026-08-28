Des clubs européens et de Ligue 1 tentent de devancer Hull City pour Robinio Vaz

Arrivé dans la Cité Éternelle l’hiver dernier avec un statut de grand espoir et pour un chèque de plus de 25 M€, l’ancien attaquant de l’OM Robinio Vaz a accumulé 14 apparitions sous le maillot de l’AS Roma et fêté sa première sélection avec l’équipe de France U20. Mais face à la concurrence dans la capitale italienne, le jeune attaquant de 19 ans cherche à accumuler du temps de jeu. D’après les informations de The Athletic, le promu en Premier League Hull City, qui a déjà dépensé près de 90 M€ depuis l’ouverture du marché et qui vient d’officialiser l’arrivée de Mohamed Ali Cho, a pris les devants.

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Les Tigers ont trouvé un terrain d’entente très avancé avec la Louve pour un prêt payant de 2 M€, assorti d’une option d’achat fixée à 30 M€. Initialement réticent à l’idée d’un départ temporaire, l’ancien Marseillais s’est finalement fait à cette idée et a donné son feu vert pour étudier une sortie.

Les approches affluent pour Robinio Vaz

Alors que l’opération semblait sur de bons rails pour l’écurie britannique, le dossier pourrait basculer dans une nouvelle dimension. Selon nos informations, l’offensive concrète de Hull City a réveillé l’intérêt de plusieurs clubs européens. Totalement ouverts à l’idée de prêter leur joyau pour la saison, les dirigeants romains, qui veulent récupérer leur mise initiale en cas de future vente, ont vu débouler de nouvelles sollicitations concrètes venues de Ligue 1 (dont Lorient qui a pris des renseignements), de Bundesliga et d’Eredivisie (le PSV Eindhoven est très intéressé).

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Conscient que sa cote est au plus haut et qu’il dispose de plusieurs options, Robinio Vaz n’a pas encore dit oui au club anglais. Avant de trancher, le natif de région parisienne souhaite écouter l’ensemble des projets sportifs qui viennent de lui être transmis. Sa priorité absolue reste le temps de jeu garanti et la confiance accordée par le futur entraîneur. La bataille fait désormais rage aux quatre coins du continent pour arracher l’ancien talent marseillais.