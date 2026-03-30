Le terrible déclassement d’Eduardo Camavinga avec l’Équipe de France

L’image avait de quoi faire sourire après la rencontre maîtrisée de l’Equipe de France face à la Colombie (1-3). Incapables de trouver de la place sur le banc des Bleus, Eduardo Camavinga et Hugo Ekitike ont dû aller s’asseoir sur des chaises à côté du banc de la France. Souriant sur la vidéo, Camavinga pourrait presque voir cet épisode gaguesque comme une métaphore sur la tournure que prend son aventure avec les Bleus. En effet, remplaçant face au Brésil, il n’a pas été titularisé face à la Colombie, qui mettait pourtant en lumière l’équipe B des Bleus. Face aux Cafeteros, Didier Deschamps a décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery et N’Golo Kanté devant le Madrilène.

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Problème, les deux ont donné satisfaction lors d’une rencontre saluée par le sélectionneur, qui a eu une mention honorable pour le milieu de 35 ans : « c’est une confirmation. Je l’ai rappelé ponctuellement l’année précédente pour lui éviter certains longs déplacements. Il n’y a pas de souci sur le niveau de jeu de N’Golo, même quand il était en Arabie saoudite. À lui de maintenir son niveau. Ça m’a permis d’en voir d’autres, des plus jeunes et d’acquérir un peu plus d’expérience. Lui, il en a déjà beaucoup. La qualité est là, dans un secteur où on est un peu plus en déficit par rapport à la dernière Coupe du monde. Il y en a beaucoup pour lesquels ça va être leur première grande compétition. N’Golo a toujours le sourire, il n’y a aucun souci. Il fait partie des nombreux milieux qui peuvent être au Mondial. Il y en a d’autres qui pourraient y être. »

Eduardo Camavinga est le sixième dans la hiérarchie

Vous l’aurez compris, Eduardo Camavinga part désormais avec du retard. En l’état, sa place pour la Coupe du Monde ne semble pas menacée, malgré des Khéphren Thuram et Corentin Tolisso qui pourraient prétendre à une place dans la liste. Néanmoins, une chose semble acquise : le retour de Manu Koné avec les Bleus pour l’échéance mondiale devrait encore faire perdre une place dans la hiérarchie au joueur formé à Rennes. Ce dernier n’a d’ailleurs pas vraiment brillé lors des 27 minutes qu’il a disputées face à la Colombie. Malgré une qualité technique toujours appréciable, il s’est rendu coupable de quelques pertes de balle et a écopé d’un carton jaune. Pas vraiment rassurant face aux prestations plus abouties de ses concurrents directs.

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Avec un tel réservoir offensif, la France est-elle l'immense favorite du Mondial 2026 ? OUI, aucune nation n'a une telle profondeur de banc NON, l'Espagne (championne d'Europe) reste devant ATTENTION à l'excès de confiance après des amicaux Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Autrefois utilisé au poste de défenseur gauche que cela soit au Real Madrid ou sous la tunique frappée du coq, le joueur de 23 ans a perdu sa place dans l’entrejeu où il était autrefois considéré comme l’un des successeurs naturels à Paul Pogba et N’Golo Kanté. Un parallèle peut également être fait en club. Parfois touché par des blessures qui freinent sa progression, Camavinga donne l’impression de stagner et Alvaro Arbeloa préfère désormais titulariser le jeune Thiago Pitarch (18 ans) devant lui. Un déclassement que ne subit pas Aurélien Tchouaméni, que cela soit au Real Madrid ou en Bleu. Même s’il est encore jeune et que ses qualités sont indéniables, Eduardo Camavinga va vite devoir se réveiller pour redevenir important chez les Merengues mais aussi en Equipe de France, où le dernier rassemblement n’est pas vraiment rassurant pour lui.