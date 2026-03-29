EdF : l’OM fait encore mieux que le PSG

Malgré le doublé de Désiré Doué face à la Colombie, l’OM reste largement en tête des clubs ayant fourni le plus de buteurs à l’équipe de France. Avec 37 joueurs différents ayant marqué sous le maillot tricolore, le club phocéen devance nettement le PSG, qui compte 28 buteurs, illustrant son rôle historique dans la formation et la mise en lumière de talents capables de briller à l’international.

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Derrière l’OM, des clubs comme l’AS Monaco (27) et l’AS Saint-Étienne (23) complètent le podium historique, tandis que les Girondins de Bordeaux (23) et l’Olympique Lyonnais (2) suivent à distance. D’ailleurs, L’Olympique de Marseille domine également le classement des clubs ayant fourni le plus d’internationaux à l’équipe de France avec 87 joueurs, devançant l’AS Monaco (73) et le Paris SG (62). Cette statistique souligne l’importance historique du club phocéen dans le football français, non seulement pour ses buteurs mais aussi pour sa capacité à nourrir l’équipe nationale en talents réguliers. Marseille confirme ainsi sa capacité unique à produire des joueurs décisifs pour les Bleus, même à l’heure où de jeunes talents comme Doué, Dembélé, Barcola ou Zaïre-Emery viennent rejoindre la liste des nouveaux buteurs de la sélection.