PSG : la mairie de Paris maintient sa position contre un départ du Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain, délocalisé ? Surtout pas pour la mairie de Paris. Celle-ci s’est montrée très ferme lors d’une conférence de presse tenue ce mardi. Alors qu’en décembre dernier, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi avait menacé dans L’Équipe de quitter le Parc des Princes, la réponse est claire du côté de la ville de Paris, « il n’est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu’au Parc des Princes », a assuré Emmanuel Grégoire, premier adjoint. « Nous sommes très favorables à l’idée de soutenir le programme d’agrandissement et d’investissement du Parc. »

Le premier adjoint à la mairie de Paris a toutefois tendu la main à la direction parisienne : « On veut leur faire des propositions qui les mettraient autant en confort que s’ils étaient propriétaires avec une concession très longue. On a des contacts avec les équipes du PSG mais pas avec le président et on se doute bien que c’est lui qui décide. On souhaite reprendre le dialogue. Il y a désaccord de valeur majeur sur le Parc. Après c’est très compliqué d’estimer la valeur du Parc des Princes car si on demande à 15 experts il y aura 15 prix différents. »

