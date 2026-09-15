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UEFA Europa League

OL : Clinton Mata juge la recrue Keito Nakamura

Par Aurélien Macedo
1 min.
Keito Nakamura @Maxppp
Anderlecht Lyon

Dernière recrue de l’été pour l’Olympique Lyonnais, Keito Nakamura est arrivé de Reims. Après une première apparition samedi contre le Paris FC, il pourrait découvrir la joie d’une titularisation contre Anderlecht ce mercredi en Ligue Europa. Son nouveau coéquipier Clinton Mata a été interrogé à son sujet en conférence de presse.

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Le défenseur angolais n’a pas manqué de le valoriser : «je le connaissais déjà de Reims, j’avais déjà joué contre lui quand Reims était en Ligue 1. C’est un joueur très intelligent qui a aussi une grosse capacité physique et qui est très bon en un contre un. On est content de l’avoir avec nous.»

Pub. le - MAJ le
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