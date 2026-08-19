PSG : la commission de discipline sanctionne lourdement Nuno Mendes

Le PSG connaît désormais la sanction infligée à Nuno Mendes après son expulsion lors du Trophée des Champions face au RC Lens. Alors que les Parisiens se sont inclinés 1-0, la rencontre avait été notamment marquée à la 87e minute par l’expulsion directe du latéral portugais. Nuno Mendes avait été sanctionné pour un coup de coude sur Michal Skoras, une nouvelle décision de l’arbitre Jérémie Pignard qui avait fait parler au coup de sifflet final.

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Ces derniers jours, RMC Sport avait apporté de nouveaux éléments concernant cette exclusion. Selon le média, le rapport rédigé par Jérémie Pignard après la rencontre était particulièrement sévère à l’encontre de Nuno Mendes. Le PSG avait pu en prendre connaissance et aurait même été surpris par son contenu. L’arbitre y qualifiait notamment le geste du Portugais de « coup violent en dehors du jeu », une formulation qui laissait présager une sanction importante de la part de la commission de discipline de la LFP.

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Trois matches pour Nuno Mendes

La sentence est finalement tombée ce mercredi. La commission de discipline de la LFP a décidé d’infliger trois matches de suspension ferme à Nuno Mendes qui n’avait jamais été expulsé avec le PSG auparavant. Une sanction lourde pour le défenseur parisien, qui manquera donc les trois premières rencontres de Ligue 1. On le retrouverait lors de la 4e journée à l’occasion du déplacement du PSG à Brest (dimanche 13 septembre). Le communiqué de la LFP précise également que Kyllian Antonio, joueur du RC Lens, a écopé de deux matches de suspension ferme.

« Réunie le 19 août 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : EXCLUSIONS – LIGUE 1 McDONALD’S : Trois matchs de suspension ferme : Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). Deux matchs de suspension ferme : Kyllian Antonio (RC Lens). » Une décision qui vient donc clore le dossier disciplinaire de ce Trophée des Champions. A noter qu’en Ligue 2, Armel Junior Zohouri du Stade de Reims a également écopé de deux matches de suspension ferme après son carton rouge de ce week-end.