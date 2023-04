Wolverhampton - Chelsea : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Premier League sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, Chelsea se déplace sur la pelouse de Wolverhampton, au Molineux Stadium, dans le cadre de la 30ème journée de championnat d’Angleterre. Une rencontre capitale pour deux formations en grande difficulté en Premier League cette saison. Et pour cause, les Blues occupent une bien triste onzième place au classement (39pts), loin de leurs ambitions européennes initiales, et ne connaissent plus l’odeur du succès depuis maintenant trois matches en championnat (2N, 1D). En face, les Wolves ne font guère mieux avec une décevante quatorzième place, à seulement une unité du premier relégable, Bournemouth (27pts). Comme son adversaire du jour, Wolverhampton n’a d’ailleurs pas remporté la moindre rencontre sur la scène nationale depuis trois matches (2D,1N). Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h.

Pour cette nouvelle sortie en Premier League et son grand retour sur le banc de Chelsea, Frank Lampard, nommé cette semaine entraîneur par intérim jusqu’à la fin de la saison, a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3. Longtemps absent cette saison et titulaire face à Liverpool cette semaine, NGolo Kanté n’est finalement pas dans le groupe. Le milieu de terrain sera donc composé d’Enzo Fernández, Conor Gallagher et Mateo Kovacic, tandis que le Français Wesley Fofana est aligné en défense centrale aux côté de Kalidou Koulibaly. Enfin, Kai Havertz, Raheem Sterling et João Félix forment le trio d’attaque. Du côté des locaux, Julen Lopetegui reconduit un 4-4-2 avec deux joueurs alignés à la pointe de l’attaque, Diego Costa et Matheus Cunha. Daniel Podence, Mario Lemina, Matheus Nunes et Joao Gomes auront la lourde tâche de tenir l’entrejeu.

Les compositions :

Wolverhampton : Jose Sa – Semedo, Dawson, Kilman, Toti – Podence, Lemina, Gomes, Nunes - D.Costa, Cunha.

Chelsea : Kepa - James, Koulibaly, Fofana, Cucurella - Enzo, Kovacic, Gallagher - Sterling, Havertz, João Félix.