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Premier League

Chelsea : Xabi Alonso s’enflamme sur une recrue surprise de 18 ans

Par Aurélien Macedo
1 min.
Dastan Satpaev avec le Kairat Almaty @Maxppp

Acheté par Chelsea il y a deux ans alors qu’il était encore mineur, Dastan Satpaev (17 ans) a continué de grandir jusqu’à sa majorité (il l’aura le 12 août) avant de rejoindre les Blues. L’attaquant kazakhstanais formé au Kairat Almaty est sorti d’une belle saison (11 buts et 3 passes décisives en 28 matches) où il aura emmené son club en phase de ligue de la Ligue des Champions. Il aura d’ailleurs marqué un but contre Copenhague.

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Le joueur capable de jouer ailier comme avant-centre vient de débuter la préparation avec Chelsea. Candidat à un prêt, il a toutefois réussi sa première contre Western Sidney lors d’une victoire 6-4 où il a inscrit le premier but des Blues. «Je connais Dastan depuis l’année dernière, depuis Almaty, et on voit bien que c’est un joueur différent. Il représente une véritable menace devant le but, il exploite très bien le couloir intérieur, près de l’attaquant, en arrivant de l’extérieur. Pour lui, son arrivée à Almaty, sa première expérience au club, a été positive. Il est vraiment fort, vraiment rapide, vous allez être très impressionnés», a déclaré son coach Xabi Alonso. Peut-être la surprise des Blues cette saison ?

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