Liga : le Celta Vigo chute à Majorque

Il y avait de la Liga ce vendredi soir avec Majorque qui recevait le Celta Vigo pour le compte de la 18e journée. Un match entre deux équipes dans le ventre mou du classement et qui devait donc permettre de s’éloigner de la zone rouge surtout pour les visiteurs. Et après 90 minutes, c’est bien Majorque qui prend les trois points et enfonce aussi le Celta dans la crise

C’est en deuxième période que tout s’est joué. Majorque avait ouvert le score juste avant l’heure de jeu grâce à Rodriguez (59e). Les coéquipiers de Iago Aspas n’ont jamais su revenir dans la rencontre et restent donc à la 16e place à un petit point du premier relégable. De son côté, Majorque monte à la 10e place.

