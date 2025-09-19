Les avocats et sœurs de Maradona poursuivis pour fraude sur l’héritage

Malheureusement, l’héritage de Diego Maradona continue de faire l’objet de batailles judiciaires. Cette fois, c’est l’avocat de la légende argentine, Matias Morla, ainsi que deux de ses sœurs, Rita et Claudia Maradona, qui se retrouvent dans le collimateur de la justice pour une gestion présumée frauduleuse de la marque « Diego Maradona » et de ses dérivés selon l’AFP. Un tribunal de Buenos Aires a ordonné la mise sous séquestre des biens des accusés à hauteur de 2 milliards de pesos, soit environ 1,34 million d’euros, estimant que la société créée par Me Morla pour administrer la marque n’était qu’un écran et que Maradona exerçait toujours un contrôle sur son patrimoine au moment de son décès en novembre 2020. Selon le jugement, les biens devraient revenir immédiatement aux héritiers de l’icône du Napoli, notamment ses enfants Dalma, Giannina et les trois autres membres de la fratrie.

La suite après cette publicité

L’affaire remonte à 2021, lorsque les filles de Maradona ont accusé Me Morla et ses complices de s’être approprié la marque qui leur revenait de droit. Les accusations incluent également une notaire considérée comme complice dans cette affaire. Ce procès sur la marque se déroule en parallèle d’une autre procédure visant à déterminer la responsabilité de plusieurs professionnels de santé dans la mort de Maradona, décédé à 60 ans d’une crise cardiorespiratoire et d’un œdème pulmonaire. Huit praticiens sont poursuivis pour « homicide avec dol éventuel » et risquent entre 8 et 25 ans de prison. La justice argentine poursuit ainsi son enquête dans un contexte dans lequel la gestion de l’héritage de l’icône reste hautement médiatisée et litigieuse. À suivre…