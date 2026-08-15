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Ligue 2

Laval : énorme inquiétude pour Francis Coquelin

Par Josué Cassé
Coquelin avec Villarreal @Maxppp

Évacué sur civière après un violent choc à la tête lors de Laval-Nantes (2-1), Francis Coquelin a été transporté aux urgences et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition puisqu’une fracture du plancher orbital ou de la mâchoire est redoutée selon la presse mayennaise.

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Pour rappel, le milieu défensif de 35 ans a fait son retour au Stade Lavallois cet été. Formé au sein des Tangos, il avait quitté le club en 2008 pour poursuivre sa formation avec Arsenal. Il avait ensuite joué pour Lorient, Fribourg, Charlton, Valence, Villarreal et le FC Nantes.

Pub. le - MAJ le
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