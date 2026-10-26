Coupe de France : les résultats complets du 6e tour !

Le 6e tour de la Coupe de France a livré son lot d’émotions ce week-end des 24 et 25 octobre. Entre qualifications au bout du suspense, larges victoires et surprises venues des divisions inférieures, les clubs encore engagés ont tout donné pour décrocher leur billet pour le 7e tour, synonyme d’entrée en lice des formations de Ligue 1 au tour suivant. La grosse surprise de ce 6e tour est à mettre à l’actif de l’AS Furiani-Agliani, qui a signé une belle performance en éliminant le SC Bastia (1-0), pensionnaire de L3. Parmi les autres résultats marquants, l’Olympique Saumur, le Stade Briochin, Feignies-Aulnoye et Haguenau ont tous quitté la compétition samedi.

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Saint-Sébastien-sur-Loire (R1) a notamment éliminé Saumur après un match nul 2-2, en remportant la séance de tirs au but (4-2). Le Stade Plabennecois (R1) a signé une performance similaire face au Stade Briochin (1-1, 4-3 tab), tandis que le FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen (R1) a sorti Haguenau (0-0, 5-3 tab). De son côté, Croix (N2) a fait tomber Feignies-Aulnoye après un match spectaculaire (2-2, 3-2 tab). Dimanche, deux autres clubs de N1 ont subi le même sort. Istres a été éliminé par Riviera FC, pensionnaire de National 2, après un match nul 1-1 et une séance de tirs au but remportée 8-7 par son adversaire.

Bastia, seul club de L3 éliminé

Locminé a également chuté face au Stade Castelbourgeois, club de Régional 1, qui s’est imposé aux tirs au but (4-3) après un score de 1-1. Dans le même temps, d’autres équipes ont marqué les esprits offensivement, à l’image de Limonest, large vainqueur d’Argonay (12-0), ou de l’ES Thaon, qui a dominé Reims Murigny Franco-Portugais (9-1). L’AS Atlas Paillade a également fait preuve de sang-froid en venant à bout de l’US Salinières Aigues-Mortes après une interminable séance de tirs au but (10-9), au terme d’un match conclu sur le score de 1-1.

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D’autres rencontres ont également basculé lors de l’exercice fatidique, confirmant toute l’incertitude propre à la compétition. Le FC Rouen et le SM Caen ont, eux, assuré leur qualification avec autorité, respectivement face à l’USC Mézidon (7-0) et au FC Saint-Lô Manche (2-0). Le rendez-vous est désormais pris pour le 7e tour, avec l’espoir pour les rescapés de poursuivre l’aventure et, pourquoi pas, de s’offrir une affiche face à un club professionnel. Pour rappel, le tirage au sort des 7e et 8e tours aura lieu ce mercredi à 10h30 au stade Roland-Garros, à Paris.

Les résultats complets du 6e tour

Auvergne-Rhône-Alpes

US Argonay (D2) – FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N1) : 0-12

ES Cernex (D2) – Rhône Crussol Foot 07 (R2) : 0-2

US Feurs (N2) – US Monistrol-sur-Loire (R1) : 4-1

US Sucs et Lignon (R1) – Hauts Lyonnais (N1) : 0-3

AC Seyssinet-Pariset (R1) – FC La Tour-Saint-Clair (R2) : 8-1

Roannais Foot 42 (R1) – Lyon La Duchère (N1) : 0-1

US Brioude (R2) – FCO Firminy Insersport (R1) : 0-4

FC Riomois (R2) – Moulins Yzeure Foot (R1) : 1-0

FC Colombier-Satolas (R3) – Chassieu Décines FC (R1) : 0-2

Entente Crest-Aouste (R1) – Olympique de Valence (R1) : 2-0

AS Domarin (R3) – FC Villefranche Beaujolais (L3) : 1-1 (0-3 tab)

Ambert Livradois Sud FC (R2) – Le Puy-en-Velay FC (L3) : 0-4

Montluçon Football (R1) – AS Montferrandaise (R2) : 3-1

Chambéry Savoie Football (R1) – ES Manival Saint-Ismier (R2) : 3-0

SO Pont-de-Chéruy Chavanoz (R2) – ES Tarentaise (R2) : 0-0 (4-3 tab)

Génération Emblavez Jeunes (R3) – ES Veauche (R3) : 0-0 (3-4 tab)

FC Haut-Allier (D1) – FC Cournon-d’Auvergne (R2) : 0-4

FC Muzolais (D2) – FC Saint-Paul-en-Jarez (R3) : 3-4

Ain Sud (R2) – Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3) : 0-1

FC du Foron (R1) – GFA Rumilly-Vallières (N1) : 0-0 (1-3 tab)

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Bourgogne-Franche-Comté

ASPTT Dijon (N2) – EF Villages (R1) : 2-1

Racing Besançon (N2) – US Saint-Vit (R1) : 2-1

FCVI (R2) – IS Selongey (N2) : 1-2

ASA Vauzelles (R2) – UCS Cosne Football (R1) : 1-2

US Cheminots Paray (R2) – Jura Dolois Football (N2) : 1-0

AS Levier (R2) – FC Chalon (N2) : 1-3

Chevigny-Saint-Sauveur (R1) – FC Vesoul (N2) : 0-0 (4-5 tab)

AS Baume-les-Dames (R2) – ALC Longvic (R2) : 4-1

FC Valdahon-Vercel (R2) – CA Pontarlier (N2) : 0-1

Bretagne

GSC Moréac (R3) – EA Saint-Renan (R1) : 0-1

Hermine Concarnoise (R3) – FC Tinténiac Saint-Domineuc (R1) : 0-2

AS Ginglin Cesson (N2) – TA Rennes (N2) : 1-2

Saint-Pierre Milizac (N2) – Paotred Dispount Ergué-Gabéric (R1) : 2-1

OC Cesson (N2) – US Concarneau (L3) : 2-4

US Montagnarde (R1) – AS Vitré (N2) : 0-1

CPB Bréquigny Rennes (R1) – AS Saint-Jacques (R2) : 2-1

Stade Plabennecois (R1) – Stade Briochin (N1) : 1-1 (4-3 tab)

Landerneau FC (R2) – Lannion FC (N2) : 1-4

Vannes OC (N2) – AS Vignoc-Hédé-Guipel (R1) : 1-0

US Grégorienne (R2) – GS Saint-Ivy Pontivy (N1) : 1-1 (4-5 tab)

US Janzé (R3) – Stade Pontivyen (R1) : 0-2

Stade Castelbourgeois (R1) – Locminé Saint-Colomban (N1) : 1-1 (4-3 tab)

US Perros-Louannec – US Fougères : 1-1 (4-3 tab)

COBSP Saint-Brieuc (R1) – Plaintel SP (R1) : 3-1

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Centre-Val de Loire

Blois Foot 41 (N2) – US Orléans (L3) : 2-3

AS Contres (R2) – Vierzon FC (N2) : 1-0

FC Montlouis (N1) – Union Foot Touraine (N1) : 2-1

ACP Tours (R2) – Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N1) : 0-1

FC Déols (R3) – SC Massay (R3) : 1-4

US Mer (R3) – Bourges FC (N1) : 0-3

Corse

SC Bastia (L3) – AS Furiani-Agliani (N1) : 0-1

FC Borgo (N1) – FC Balagne (N2) : 1-1 (6-7 tab)

Grand Est

SC Roeschwoog (D1) – ASC Biesheim (N1) : 0-2

FC Bogny-sur-Meuse (R1) – US Thionville Lusitanos (L3) : 1-2

FCOSK 06 Strasbourg (R1) – FCSR Haguenau (N1) : 0-0 (5-3 tab)

US Sarre-Union (R1) – APM Metz (N2) : 1-2

AS Still-Mutzig (R1) – US Oberlauterbach (R2) : 1-3

US Vandœuvre (R2) – Entente Centre Ornain (R2) : 0-0 (4-3 tab)

Reims Murigny Franco-Portugais (R2) – ES Thaon (N2) : 1-9

AS Montigny-lès-Metz (R3) – FC Dossenheim-sur-Zinsel (D1) : 1-1 (5-4 tab)

AS Sundhoffen (R1) – AS Blotzheim (R2) : 2-0

ES Villerupt-Thil (R1) – CSO Amnéville (R1) : 0-2

ES des Coteaux Sud (R3) – FCF La Neuvillette-Jamin (R1) : 0-2

Metz ESAP (R3) – SC Marnaval Saint-Dizier (R1) : 1-0

Val de l’Orne FC (R2) – Olympique Charleville Prix Ardenne Métropole (N2) : 0-3

Vitry FC (R2) – CS Sedan Ardennes (R1) : 0-5

Cormontreuil FC (R1) – SA Épinal (N1) : 1-2

AS Brouviller (D2) – AS Talange (R2) : 0-4

ASL Koetzingue (R1) – Mulhouse Foot Réunis (R1) : 1-1 (4-2 tab)

US Reipertswiller (R1) – AS Hoerdt (R2) : 2-0

SR Saint-Dié Kellermann (R1) – FC Mulhouse (N2) : 3-0

CA Boulay – Racing HW 96 : à venir

Hauts-de-France

US Gravelines (R1) – Valenciennes FC (L3) : 0-2

EFC Feignies-Aulnoye (N1) – Croix FIC (N2) : 2-2 (2-3 tab)

AS Steenvoorde (N2) – Amiens SC (L3) : 0-1

USM Senlis (R2) – Saint-Amand FC (N2) : 1-1 (5-4 tab)

FC Esches Fosseuse (D2) – OM Cambrai Amérique (R3) : 1-2

AS Villers-Bretonneux (D1) – US Montreuil-sur-Mer (R2) : 0-2

US Choisy-au-Bac (R2) – US Lesquin (R2) : 2-0

AS Violaines (D2) – ECAFC Péronne (R3) : 2-1

US Chauny (R3) – Stade Orchésien (R1) : 1-1 (5-4 tab)

Internationale Château-Thierry Étampes (R3) – US Pays de Saint-Omer (R1) : 2-3

CS Chaumont-en-Vexin (R3) – Racing Club de Calais (R1) : 1-3

AS Pays Neslois (R3) – US Blériot-Plage Calais (R3) : 1-0

US Hordain (R2) – Olympique Marcquois (R1) : 1-2

FC Saint-Martin-lez-Tatinghem (R3) – ES Genech (R3) : 2-0

US Vermelles (R3) – Amiens RIF (D1) : 2-1

FC Porto Portugais Amiens (R2) – Stade Béthunois (R1) : 1-3

US Tourcoing (R1) – US Biache-Saint-Vaast (R2) : 4-1

Marquette FF (R3) – US Pays du Valois (N1) : 1-5

Calais Beau-Marais (R2) – FC Loon-Plage (R1) : 0-7

AFC Compiègne (R1) – FC Chambly Oise (N1) : 1-2

FC La Montoye (D2) – AC Le Touquet Côte d’Opale (R1) : 0-0 (3-4 tab)

Normandie

FC Val de Risle (D1) – Stade Sottevillais CC (R1) : 0-7

AC Yvetot (R2) – US Avranches Mont-Saint-Michel (N1) : 0-4

USF Fécamp (R2) – Grand-Quevilly FC (R1) : 2-1

FC Saint-Lô Manche (N2) – SM Caen (L3) : 0-2

FC Offranvillais (R3) – ASPTT Caen (N2) : 0-8

ES Coutançaise (R1) – Quevilly Rouen Métropole (L3) : 1-1 (3-4 tab)

USC Mézidon (R2) – FC Rouen 1899 (L3) : 0-7

Saint-Marcel Football (R1) – AF Virois (N2) : 0-2

AS Verson (R3) – Jeunesse Fertoise Bagnoles (R1) : 4-0

Nouvelle-Aquitaine

FC 3 Vallées 86 (R2) – ES Buxerolles (R1) : 0-1

SA Mérignac (R1) – Angoulême Charente FC (N1) : 1-1 (1-4 tab)

Libourne Foot 2024 (R2) – Saint-Florent Chamois (R2) : 1-1 (3-4 tab)

Stade Bordelais (R1) – FC Écureuils Mérignac Arlac (N2) : 4-1

ES Guérétoise (R2) – Trélissac Antonne Périgord FC (N2) : 0-2

FC Nueillaubiers (R1) – Avenir 79 FC (R2) : 2-2 (5-4 tab)

SAG Cestas (N2) – US Bouscataise (R1) : 5-0

ESA Brive (R1) – FC Périgny (R1) : 1-0

Genêts d’Anglet (N2) – Sud Corrèze FC (R1) : 4-0

FC Bassin d’Arcachon (N2) – ES Boulazac (R1) : 0-1

FC Bressuire (R1) – AS Panazol (N2) : 1-1 (5-3 tab)

FC Grand Saint-Émilionnais (R2) – Rochefort FC (R2) : 0-3

JS Lafarge Limoges (R3) – AS Mazères-Uzos-Rontignon (R1) : 2-5

FC Marmande 47 (R1) – Aviron Bayonnais (N1) : 0-2

RC Chambéry (R2) – AS Cozes (R2) : 4-3

Occitanie

FC Comtal (R2) – Balma SC (R1) : 0-0 (5-6 tab)

FC Lourdes XI (R1) – FC Albères Argelès (R1) : 1-0

FC 2 Rives 82 (R2) – Stade Beaucairois FC (N2) : 1-1 (5-4 tab)

Jeune Entente Toulousaine (R2) – Nîmes Olympique (N1) : 0-4

FC Claira Saint-Laurent (R2) – La Clermontaise (R1) : 2-2 (5-3 tab)

AC Garona (R3) – AS Puissalicon-Magalas (R3) : 2-4

Espoir FC 88 (R3) – Juventus de Papus (R2) : 1-3

Racing Canton de Ganges (D2) – Avenir Foot Lozère (R2) : 1-3

US Encausse-Soueich-Ganties (D2) – US Castanéenne (N2) : 1-6

EFC de la Vallée (R2) – ES Le Grau-du-Roi (R1) : 1-2

AS Atlas Paillade (N2) – US Salinières Aigues-Mortes (R1) : 1-1 (10-9 tab)

Paris – Île-de-France

Saint-Denis United FC (R1) – FC Versailles 78 (L3) : 1-3

Cergy-Pontoise FC (R2) – FC Fleury 91 (L3) : 1-3

Poissy FC (R2) – AS Saint-Ouen-l’Aumône (N2) : 2-3

Brétigny Foot CS (N2) – Paris 13 Atletico (L3) : 0-1

CSM Clamart (D1) – CO Les Ulis (R1) : 0-1

ASC Vélizy (D2) – FC Maisons-Alfort (R3) : 2-6

Val d’Yerres Crosne (R2) – JA Drancy (N2) : 4-3

AS Chatou (R1) – Saint-Maur VGA (R2) : 0-0 (5-3 tab)

ES Trappes (R2) – Racing Club de France (N1) : reporté au 1er novembre

ESA Linas-Montlhéry (N2) – Longjumeau FC (D1) : 5-2

Tremblay FC (R2) – CA Vitry (R2) : 2-1

Pays de la Loire

Saint-Sébastien FC (R1) – Olympique Saumur FC (N1) : 2-2 (4-2 tab)

SC Nord Atlantique Derval (R2) – Vendée Poiré-sur-Vie Football (N1) : 0-2

ESOF Vendée La Roche-sur-Yon (R1) – Voltigeurs de Châteaubriant (N1) : 0-4

AC Basse-Goulaine (R2) – Sablé FC (N2) : 0-7

US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) – La Suze Roëzé FC (R1) : 4-0

US Changé (R1) – Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon (L3) : 1-2

US Sainte-Anne de Vertou (N2) – Les Sables Vendée Football (N2) : 1-0

FC Challans (N2) – ES Montilliers (R1) : 3-1

ES Vigneux-de-Bretagne (R2) – Vendée Fontenay Foot (N2) : 0-2

AS Neuville-sur-Sarthe (D1) – US La Baule-Le Pouliguen (R1) : 1-5

Saint-André Saint-Macaire FC (R2) – SC Angevin (R3) : 3-2

Méditerranée

Saint-Didier Espérance Pernoise (R2) – AS Cannes (L3) : 2-2 (6-7 tab)

ÉFC Fréjus Saint-Raphaël (N1) – ES Fosséenne (N2) : 3-1

Sporting Club Toulon (N1) – US Mandelieu-la-Napoule (N2) : 1-1 (5-4 tab)

Riviera FC (N2) – FC Istres (N1) : 1-1 (8-7 tab)

EP Manosque (R2) – USM Endoume Catalans (R1) : 0-0 (3-4 tab)