CAN 2025 : le message fort du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente sur le Sénégal et le Maroc

En conférence de presse ce jeudi soir, le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente a été amené à évoquer l’improbable situation autour de la finale de la CAN 2025. Pour rappel, la CAF a finalement décidé donner la victoire sur tapis vert au Maroc (deux mois après le match) pour sanctionner le Sénégal d’être sorti du terrain en fin de rencontre. Et pour le coach espagnol, si le Sénégal est logiquement en colère, il doit se plier aux décisions de la CAF.

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« Si j’étais le Sénégal, je serais furieux mais si je suis le Maroc, je serais ravi. Que ceux qui doivent prendre les décisions les prennent. Nous, les professionnels, devons nous contenter de respecter et d’accepter les règles. Ce sont des décisions prises par les autorités compétentes et nous devons les respecter», a-t-il lancé. Pas sûr que ce soit audible pour la fédération sénégalaise.