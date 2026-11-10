L’OL a contacté Pep Guardiola après le départ de Paulo Fonseca

L’Olympique Lyonnais vient de présenter ce mardi son nouvel entraîneur avec l’Espagnol Carlos Vicens Ancien coach de Braga, le technicien de 43 ans prend la suite de Paulo Fonseca qui est parti au Sporting CP. Le nouveau coach des Rhodaniens a pu compter sur un joli soutien puisqu’il a été valorisé par Pep Guardiola dont il a été l’adjoint à Manchester City pendant 5 ans. Directeur général de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger a révélé en conférence de presse avoir contacté le technicien espagnol pour avoir des informations.

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«J’ai parlé avec Guardiola qui était très dithyrambique sur Carlos. Pour nous la meilleure décision à la fin, c’était de laisser Paulo rejoindre son club de cœur et on a pris Carlos. Lorsque tu parles avec Pep c’est un monologue et c’est positif. Il m’a parlé des coups de pied arrêtés et de la mentalité. Il m’a dit que Carlos est une très très bonne personne. Il m’a conseillé d’avancer et de parler avec Carlos», a-t-il déclaré.