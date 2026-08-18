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Ligue des Champions

OL, Sénégal : le bel hommage de Niakhaté à Pape Thiaw

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Moussa Niakhate @Maxppp

Plus tôt dans la journée, Patrick Vieira a été nommé sélectionneur sénégalais. Joueur majeur de la sélection, Moussa Niakhaté était bien occupé aujourd’hui, avec ce match aller des barrages de Ligue des Champions face au Fener, conclu sur un score de parité 1-1. Après le match, il a tout de même été interrogé sur ce sujet, et a rendu hommage à Pape Thiaw.

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« J’ai vu oui pour Patrick Vieira. Je veux d’abord rendre hommage à Pape Thiaw d’abord parce qu’il a repris la sélection dans des conditions pas évidentes et qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations », a indiqué le joueur lyonnais. Le principal concerné appréciera.

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