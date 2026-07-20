Équipe de France : les premiers choix forts de Zinédine Zidane sont connus

Comme l’a annoncé Philippe Diallo, le président de la FFF, Zinédine Zidane sera officiellement nommé à la tête de l’équipe de France d’ici la fin du mois de juillet. Après quatorze années sous les ordres de Didier Deschamps, le champion du monde 1998 héritera d’un groupe qui reste sur cinq demi-finales lors des six derniers grands tournois, mais qui reste à la recherche d’un sacre depuis 2021 (en Ligue des Nations). Un héritage sportif considérable, mais aussi tactique, puisque les Bleus ont trouvé ces derniers mois un nouvel équilibre en 4-2-3-1 avec Michael Olise dans un rôle de numéro 10.

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Et si des premières infos autour de son staff sont tombées, des indices ont maintenant émergé concernant les envies de la légende tricolore sur le style de jeu. Selon L’Equipe, l’ancien entraîneur du Real Madrid serait favorable à conserver Olise dans une position de numéro 10, une idée qu’il partageait déjà depuis plusieurs mois. Le principal changement pourrait davantage concerner Kylian Mbappé. Si Didier Deschamps et Carlo Ancelotti l’ont convaincu d’évoluer dans l’axe, le futur sélectionneur devra trancher entre un rôle de numéro 9 ou un repositionnement sur un côté, un choix qui devrait être évoqué dès le premier rassemblement de la saison.

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Zinedine Zidane travaille déjà avec Kylian Mbappé

En coulisses, Zidane et Mbappé ont déjà pris soin de préparer leur future collaboration. Les deux hommes, qui entretiennent une relation fluide depuis plusieurs années, ont volontairement évité toute exposition publique pendant la Coupe du Monde afin de ne pas perturber les Bleus. Le technicien a tenté de joindre celui qui sera son futur capitaine à plusieurs reprises, sans multiplier les échanges, avec la volonté commune de préserver la préparation du Mondial. Installé à Madrid, Zidane pourra également entretenir un contact régulier avec l’attaquant du Real Madrid tout au long de la saison.

Le principal défi de Zidane ne sera donc pas tant tactique que managérial. Comme lors de son arrivée au Real Madrid en 2016, où il avait surtout transformé son équipe grâce à sa gestion humaine, le Français devrait miser sur la continuité. Zidane pourrait faire évoluer la hiérarchie au sein du groupe et adapter son animation en fonction des profils disponibles, notamment au milieu de terrain. Sans bouleverser les fondations posées par Didier Deschamps, le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengues cherchera à faire évoluer les Bleus en s’appuyant sur un noyau de cadres déjà installé, tout en imposant progressivement sa propre vision.