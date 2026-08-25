Rafael Leão d’accord dans les grandes lignes avec Galatasaray

Poussé vers la sortie par l’AC Milan où Ruben Amorim ne compte plus du tout sur lui, Rafael Leão a trouvé une porte de sortie particulièrement séduisante en Turquie. L’international portugais de 27 ans s’est d’ores et déjà mis d’accord sur les grandes lignes de son futur contrat avec Galatasaray, totalement convaincu par le projet sportif stambouliote. L’idée d’évoluer sous la ferveur de la Süper Lig est loin de lui déplaire. La direction turque, très motivée à l’idée de réaliser ce gros coup, fait actuellement un forcing absolu pour finaliser l’opération et attirer la star dans ses filets dans cette dernière ligne droite du mercato.

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Cependant, les négociations entre les deux clubs se sont transformées en un véritable jeu du chat et de la souris. Si Galatasaray privilégie clairement la piste d’un prêt pour boucler l’arrivée du joueur, l’état-major milanais souhaite un transfert sec pour s’en séparer définitivement. Cette situation de blocage maintient en vie la piste menant à Aston Villa, qui nourrit un intérêt très réel pour le profil de l’ailier. Les discussions avec la formation de Premier League avancent aussi, bien qu’à un rythme moins soutenu que les assauts turcs et avec surtout de nombreux intermédiaires qui essaient de se greffer à l’opération, ce qui complique sacrément la bonne marche de ce possible deal.