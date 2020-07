FC Barcelone : pourquoi Lionel Messi envisage de partir

Plusieurs fois déjà, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a fait savoir que sa priorité était de prolonger Lionel Messi. Et pour cause, le contrat du joueur argentin expire en 2021. Pendant longtemps, la position de la direction catalane était d'afficher une confiance totale dans ce dossier. Mais les dernières informations publiées en Espagne révèlent que les supporters blaugranas pourraient avoir une bien mauvaise surprise dans ce dossier, avec des négociations paralysées par le joueur.

La suite après cette publicité

Dans son édition de samedi, le quotidien AS en dit un peu plus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Argentin est mécontent avec l'état-major du champion d'Espagne. Tout d'abord, le cas Neymar est mal passé. Le numéro 10 estime que le club n'a pas fait le forcing nécessaire pour rapatrier le joueur du Paris Saint-Germain, avec qui il maintient une excellente relation.

Lionel Messi en a marre de cette direction

Et ce n'est pas tout. La façon dont Ernesto Valverde a été remercié n'a clairement pas plu au joueur, tout comme les déclarations d'Eric Abidal à ce sujet, auxquelles la star de l'Albiceleste avait répondu sur les réseaux sociaux. Une relation brisée avec la direction, comme on a pu le voir dans l'affaire des négociations pour une baisse des salaires, et l'affaire du Barçagate, quand le club a embauché une société pour porter atteinte à l'image de plusieurs joueurs de l'équipe et grands noms du club.

Lionel Messi veut donc attendre. Les élections présidentielles de 2021 pourraient être décisives puisqu'une arrivée de Xavi sur le banc de touche avec une victoire du candidat Victor Font pourraient pousser le natif de Rosario à signer un nouveau bail avec son club formateur. Autant dire que les fans du Barça et de La Pulga devront bien profiter de cette fin de saison et de la prochaine...