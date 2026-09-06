Paris FC : Sinayoko a battu un record vieux de 20 ans contre l’OM

L’OM a vécu un début de rencontre cauchemardesque ce dimanche soir face au Paris FC. Dès la 23e seconde, Lassine Sinayoko a profité d’une superbe action collective parisienne pour ouvrir le score au Vélodrome et placer les Marseillais dans une situation très inconfortable. Un but particulièrement précoce qui vient inscrire cette rencontre dans les statistiques de la Ligue 1.

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Il s’agit en effet du but le plus rapide encaissé par l’OM dans l’élite depuis le début de la collecte des données par Opta lors de la saison 2006-2007. Il faut remonter à avril 2024 pour retrouver un but inscrit plus rapidement en Ligue 1, lorsque Wissam Ben Yedder avait trouvé la faille après seulement 21 secondes avec l’AS Monaco face à l’Olympique Lyonnais.