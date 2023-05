Premier League : Manchester City se balade à Everton et accroît son avance sur Arsenal

Leader de Premier League avec un petit point d’avance sur Arsenal, Manchester City avait l’occasion de prendre de l’avance sur les Gunners, hôtes de Brighton plus tard dans l’après-midi. Les Cityzens, tenus en échec sur la pelouse du Real Madrid (1-1) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, se déplaçaient ce dimanche à Goodison Park pour y affronter, dans le cadre de la 36e journée, une équipe d’Everton relancée après la gifle infligée à Brighton (5-1). Pour ce faire, Pep Guardiola alignait un onze avec quelques rotations. Phil Foden, Riyad Mahrez et Julian Alvarez sont alignés aux côtés d’Ilkay Gündogan, derrière l’inévitable Erling Haaland. Côté Toffees, on retrouvait un onze similaire à celui proposé la semaine passée, avec Abdoulaye Doucouré et Dwight McNeil, tous deux auteurs d’un doublé chez les Seagulls.

Le début de la rencontre était clairement dominé par les Skyblues, habillés en noir et jaune fluo ce dimanche après-midi dans la Mersey. Néanmoins, les deux formations se créaient quelques occasions intéressantes, même si les visiteurs s’offraient les plus dangereuses, s’incrustant souvent dans la surface de réparation adverse. Malgré tout, aucun tir n’était tenté jusqu’à la 28e minute de jeu, durant laquelle Riyad Mahrez tentait un enroulé du gauche, qui passait au-dessus de la barre transversale de Jordan Pickford. Souvent lancés en contre, les offensifs mancuniens mettaient à mal l’arrière-garde adverse mais faisaient preuve d’un réel manque de justesse dans l’avant-dernier geste. L’Algérien mettait à contribution le portier anglais, mais il voyait sa défense le soulager sur le tir à ras de terre (31e).

Une efficacité clinique

Après la demi-heure, dans l’autre zone de vérité, Mason Holgate n’était pas loin de crucifier Ederson au second poteau mais ratait complètement le ballon à la retombée du ballon sur le corner (34e), avant que Rodri ne sollicite Pickford, qui se couchait bien pour capter le cuir (35e). Il fallait attendre le centre de Mahrez et la réussite de Gündogan, auteur d’un superbe enchaînement dos au but pour trouver le chemin des filets (0-1, 37e). Dans la foulée, le milieu de terrain allemand se muait en passeur pour Erling Haaland, qui prenait Pickford à contre-pied de la tête et faire le break en seulement deux minutes (0-2, 39e) pour son 36e but en Premier League, de quoi rendre son record encore plus difficile à battre. Au retour des vestiaires, avec un petit changement à Everton (Maupay à la place de Calvert-Lewin), les hommes de Guardiola montraient autant de domination et d’intensité dans leur jeu qu’en première période.

Après une faute obtenue par Phil Foden devant les 16 mètres, Gündogan envoyait un superbe coup franc dans la lucarne droite des Toffees pour s’offrir un doublé et culminer à 8 buts en championnat cette saison (3-0, 51e). Les locaux, piqués dans leur ego, montraient un petit sursaut d’orgueil en allant attaquer le camp adverse, mais sans pour autant inquiéter le portier brésilien adverse, si ce n’est sur quelques sorties aériennes compliquées. Après la barre trouvée par Tarkowski (66e), la dernière demi-heure de la rencontre, quant à elle, proposait beaucoup moins de spectacle, les Cityzens gérant tranquillement le score en leur faveur. Score final : 3-0. Manchester City s’impose à Liverpool et prend quatre points d’avance sur Arsenal. Everton rate l’occasion de s’éloigner de la zone rouge, qu’il pourrait retrouver en cas de victoire de Leicester contre Liverpool ce lundi.